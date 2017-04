Porno-acteur Rolf Tangel en Barbie hebben toch relatie

Dat zeiden ze zelf donderdagochtend in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Samantha bracht haar nieuwe relatie ruim een week geleden al naar buiten. Enkele dagen later vertelde ze dat het om een geintje ging. Nu zegt ze weer wel een relatie met Tangel te hebben. Volgens het stel hadden ze hun eigen redenen om er even geheimzinnig over te doen maar dat is nu voorbij.

Tangel laat weten dat hij is gestopt met het opnemen van natuurfilms, al is zijn laatste film vorige week nog opgenomen. Samantha laat weten de scheiding met Michael snel af te willen wikkelen.''Hij heeft zelf ook een ander en woont in Spanje dus dat is klaar.”