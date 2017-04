Politie doet inval op set van dramaserie Hollands Hoop

Het terrein waar de set wordt opgenomen ligt net buiten Amsterdam. Een bewaker die de set in de nacht van donderdag op vrijdag moest bewaken, kreeg argwaan nadat hij de weetplantage had ontdekt en alarmeerde de politie. Op dat moment was er niemand van de filmproductie meer aanwezig. De politie was net ter plaatste toen gelukkig duidelijk werd dat het om een filmset ging. Al met al liep het dus goed af! "Het is een vrij groot terrein en de meeste bewakers weten wel wat we hier doen", zegt de producer in een reactie.