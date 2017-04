Mark Rutte kroont winnares Mis(s) Verkiezing

Lichamelijke handicap

'Dat moment vormt de afsluiting van een twee uur durende live-uitzending die hij tevens bijwoont en waarin acht vrouwen met een lichamelijke handicap opgaan voor de titel Mis(s) 2017. Het event is te zien bij SBS6 en wordt gepresenteerd door Kees Tol en initiatiefneemster Lucille Werner', aldus SBS.

IJzersterke persoonlijkheid

De Mis(s)verkiezing gaat over uiterlijke schoonheid, maar vooral ook over lef en een ijzersterke persoonlijkheid. Dit jaar hebben zich zo’n 150 deelnemers aangemeld, een veel groter aantal dan voor de edities van 2006 en 2007. Uiteindelijk doen er op zaterdag 6 mei acht vrouwen mee.

Missie

Hun leeftijden liggen tussen de 17 en 42 jaar en allemaal hebben ze een missie: de emancipatie van mensen met een handicap kracht bijzetten en vooroordelen wegnemen. De mooiste en krachtigste vrouw wordt gekroond tot Mis(s) 2017. Zij zal zich een jaar lang inzetten voor een sterkere positie van de 1,8 miljoen mensen met een handicap in Nederland.

De jury van Mis(s)verkiezing bestaat uit oud-winnares Roos Prommenschenkel, voormalig Miss Universe Nederland Kim Kötter en oud-profvoetballer Evgeniy Levchenko, die bekend staat om zijn geheel eigen kijk op de Nederlandse vrouw. Zij becommentariëren de verschillende rondes en uiteindelijk bepaalt de kijker door te sms-sen wie er dit jaar wint.

Andrea Bocelli

The Voice of Holland-winnares Pleun treedt op en er zijn interviews te zien met onder andere de blinde Italiaanse tenor Andrea Bocelli. De Mis(s)verkiezing wordt geproduceerd door Endemol Shine en is zaterdag 6 mei te zien op SBS6 van 20.30 – 22.30 uur.