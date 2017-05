Jovink & the Voederbietels stopt definitief!

‘Alles wat we met Jovink deden kwam voort uit een bepaald soort bezieling voor creativiteit, originaliteit en overtuiging. We waren wild en gingen elk weekend op pad om te spelen, we maakten ieder jaar een album en bedachten voor elke show wel weer iets bijzonders waardoor geen enkel optreden hetzelfde was voor ons en het publiek.

Jovink was een geoliede machine die beukte als een gek en die elke tent of zaal plat speelde. We hebben echt een ongelofelijk mooie tijd gehad en in 2007, na ons afscheidsconcert, het vele toeren en optreden achter ons gelaten. De jaren daarna hebben we elke jaar nog een paar keer opgetreden en een keer of vijf op onze eigen Zwarte Cross, maar dat zal na dit jaar niet meer het geval zijn. Het is mooi geweest’, aldus Lovink. De andere medeoprichter, Gijs Jolink: ‘Ik sluit me helemaal aan bij Lovink. Hij steunde mij toen we stopten met toeren en ik steun hem nu in dit besluit. Ik vond het mooi om nog af en toe op te treden, maar als Cohen stopt dan stop ik ook! We gaan nog een keer goed vlammen en dan denk ik dat we op een geweldige tijd terug kunnen kijken, we hebben zo veel plezier gehad.’

Laatste optreden op vrijdag 14 juli!

Hendrik Jan: ‘Voor mij is dit een goed moment om te stoppen met Jovink. Ik begrijp dat een hoop mensen ‘Jovink op de Zwarte Cross’ als een soort traditie zijn gaan zien. Maar ik moet er niet aan denken om daar over tien jaar nog steeds het nummer ‘Harder!’ te moeten krijsen, drie tonen lager gezongen, op een kwart van het originele tempo en met een net iets te dikke pens. Je moet na je afscheid op tijd stoppen. Wie weet gaan we in de toekomst wel weer eens muziek maken samen, dat sluit ik zeker niet uit, want de onderlinge sfeer is nog altijd prima. Tradities zijn er om door te geven, toch? Het is tijd voor een nieuwe generatie! Ik ben oprecht dankbaar dat ik dit allemaal heb mogen meemaken maar het is tijd voor nieuwe muzikale uitdagingen. Vrijdag 14 juli knappen we er nog een keer flink op! Vaak bu-j te bang!’ De Jovinks sluiten vrijdagavond af op het Hoofdpodium.



Wie denkt dat de bandleden naast Jovink & the Voederbietels verder niet meer in actie zullen komen tijdens de komende Zwarte Cross heeft het mis. Leadgitarist Hendrik Jan Bökkers speelt twee keer met zijn band Bökkers, Jovink oprichters Gijs Jolink en Hendrik Jan Lovink treden op met De Motorband, drummer Hans Bouman treedt op met The Hot Studs, Lovink speelt ook met zijn nieuwe band The Hilltop Howlers en Jolink geeft ook nog acte de présence in de Theaterweide. Maneger Nijman toert door het land als DJ Dre en Tante Rikie is ondanks haar hoge leeftijd nog steeds de Festivaldirectrice van de Zwarte Cross.

"Dank u en tot nooit meer!"

In 1992 is de band in Hummelo opgericht als Jovink duo en the Voederbietels. De band groeide van lokale vriendenband uit de tot de band met de grootste fanclub van Nederland, speelde o.a. op vier bevrijdingsfestivals op een dag en op festivals als Noorderslag en Lowlands en richtte een eigen festival op; de Zwarte Cross. De band sluit niet uit dat ze in de toekomst ooit nog weer samenkomen, maar door de andere werkzaamheden van alle bandleden zal dit de komende jaren in ieder geval niet het geval zijn. De Jovinks willen iedereen hartelijk bedanken voor de muzikale en warme momenten, de prettige samenwerking en de mooie feesten. De slotzin na alle optredens ‘Dank u en tot nooit meer!’ zal binnenkort eindelijk bewaarheid worden.