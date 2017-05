Albert Hammond 'It Never Rains In Southern California' komt naar Nederland

Als je al vijf decennia op rij hits scoort, mag je jezelf als artiest ‘tijdloos’ noemen. En dat is de magie van Albert Hammond; hij schrijft geen gewone hits, hij schrijft klassiekers. Elke generatie muziekliefhebbers kent wel enkele van zijn songs. Zoals ‘Free electric band’, ‘Down by the river’, ‘I don’t wanna die in an air disaster’ en ‘It never rains in Southern California’. Ruim 360 miljoen albums verkocht de legendarische muzikant en niet zelden sierden meerdere van zijn hits gelijktijdig de pop-, R&B- en country charts. Hij is een gepassioneerd muziekprofessional, die niet alleen op het podium scoort, maar ook als songwriter en producer andere toppers in de muziekwereld successen bezorgt. Zijn netwerk kent grote namen als Diane Warren, Roy Orbison, Joe Cocker, The Carpenters en Neil Diamond. In 2008 kreeg hij een welverdiende plek in de Songwriters’ Hall of Fame. Ook haalde hij ettelijke Emmy awards binnen.

Albert Hammond beleeft in zekere zin zijn tweede jeugd, want nadat hij lange tijd uitsluitend als songwriter en producer achter de schermen actief was, verlangde hij terug naar het podiumgevoel dat hem als artiest de energie gaf om zijn werk te doen. De klik met het publiek dat is waarvoor Hammond leeft. Nu staat hij alweer enkele jaren op de planken en hij is van plan nog heel wat jaartjes te blijven. Vijftig jaar na de verschijning van zijn eerste hitsingle blijkt dat zijn songs de tand des tijds moeiteloos hebben doorstaan.