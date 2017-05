Frank Masmeijer bekent betrokkenheid cocaïnesmokkel

Ex-televisiepresentator Frank Masmeijer heeft voor het eerst bekend dat hij betrokken was bij de invoer van 467 kilo cocaïne. Zijn advocaat zei dit voor de rechtbank in Antwerpen. Masmeijer was volgens Het Laatste Nieuws zelf niet aanwezig. Volgens zijn advocaat uit schaamte. In uitzendingen van onder andere RTL Boulevard en RTL Late Night ontkende Masmeijer met een stalen gezicht zijn betrokkenheid. Om onduidelijke reden heeft hij zijn aandeel toch bekend.

Het Parket van Antwerpen eiste een celstraf van zeven jaar en een boete van 24.000 euro. De advocaat van Masmeijer pleite voor een voorwaardelijke straf.

In oktober 2014 werd Masmeijer ingeschakeld om een partij cocaïne in de haven van Antwerpen op te halen door zijn neef. Beide reden in een bestelwagen naar de haven, maar kregen de pallet met bananen, waar de drugs in verstopt was, niet mee. Een tweede poging zou ook zijn mislukt.

De opdrachtgevers van Masmeijer waren niet blij met het geknoei van Masmeijer en sloegen hem het ziekenhuis in als straf. De 467 kilo cocaïne werd in beslag genomen.

De advocaat zei tijdens zijn pleidooi: ‘Mijn cliënt beschikt over een gunstig strafregister en zat tien maanden in voorhechtenis. Hij heeft al een hoge prijs betaald en dan heb ik het niet alleen over de fysieke afstraffing. Zijn droom om ooit nog naar het medialandschap terug te keren, werd gekelderd en ook zijn huwelijk liep erdoor op de klippen.’ Hierdoor vindt hij een voorwaardelijke straf op zijn plaats.