Meiden van OG3NE vanavond als zesde in tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival

De meiden van OG3NE zijn er naar maanden lange voorbereiding klaar voor. Woensdag heeft het drietal al opgetreden voor de vakjury en is de gehele show al uitgezeten in de Greenroom.

De sfeer in het teamOG3NE is relaxed, zelfverzekerd en vooral ontzettend enthousiast. Met het optreden in de tweede halve finale komt namelijk één van de grootste dromen van de drie zussen uit. ‘Lights and Shadows’ is een eerbetoon aan hun ongeneeslijk zieke moeder.

OG3NE treedt vanavond op als zesde in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival.