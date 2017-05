OG3NE door naar finale Eurovisie Songfestival !

Met een zeer sterke uitvoering van het nummer Lights en Shadows lieten de zussen Amy, Lisa en Shelley zien wat ze vocaal in huis hebben. De act was indrukwekkend en loepzuiver. Woensdagavond maakte de groep al zoveel indruk dat, volgens onbevestigde berichten, veel vakjury’s OG3NE hoog op hun lijstjes plaatsten. Het is niet bekend op welke plaats OG3NE in de halve finale eindigde,