Freek Vonk gaat weer naar de haaien

'Freek naar de haaien'

Vonk gaat terug om de draad weer op te pakken en om af te maken waar hij met zijn team aan was begonnen voor zijn nieuwe serie ‘Freek naar de Haaien’ dat op BNN-VARA zal worden uitgezonden.

'Ik ga mezelf weer onderdompelen samen met mijn geliefde Caribische rifhaaien! Hoewel ik na de beet alweer met haaien heb gedoken in Maleisië en Zuid Afrika, heb ik hier wel heel erg veel zin in', aldus Vonk.

'Absoluut niet bang'

Hij kreeg van veel mensen de vraag of hij niet bang is om er weer tussen te springen: 'absoluut niet! Ik ben ook nooit bang geweest, en er is geen vezel in mijn lijf die hierover twijfelt. Niks weerhoudt mij ervan mijn passie te volgen. Ik hou van haaien en zal altijd van haaien houden!', stelt Vonk.

'Dikke pech'

De beet was volgens Vonk 'dikke pech' maar hij laat weten 'veel geluk te hebben gehad met de afloop'. De wonden als gevolg van de haaienbeet zijn zeer goed genezen en het enige wat je er nog van ziet zijn dikke littekens. Vonk heeft nog geen gevoel in zijn huid maar dat vindt hij niet erg, 'er zijn ergere dingen!', aldus Vonk.