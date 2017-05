Acteur Roger Moore overleden

Foto: Still Man with the golden gun

Volgens de familie heeft de James Bond-legende een korte strijd tegen kanker verloren. ‘Met pijn in ons hart moeten wij kennisgeven dat onze liefhebbende vader, Sir Roger Moore, vandaag in Zwitserland in overleden na een moedige strijd tegen kanker.

Moore was vooral bekend als de derde James Bond. Zijn eerste film als 007 was The man with the golden gun. Daarnaast zette Moore zich in voor UNICEF.

Roger Moore verscheen voor het laatst op het podium in de Londense Royal Festival Hall in november 2016.