Helga van Leur stopt als weervrouw op tv

Helga van Leur: 'Twintig jaar geleden ben ik gestart bij RTL onder de vleugels van Peter Timofeeff. Ik heb veel mee mogen maken en minstens 7.000 weerberichten gedaan op televisie. Ik ben blij dat ik mijn passie voor het weer en klimaat op deze manier kon delen met de mensen thuis. De komende twintig jaar wil ik mij verder verdiepen in de communicatie over klimaat, duurzaamheid en gedrag. Om je verder te kunnen ontwikkelen, moet je soms ruimte maken. En daarom stop ik met de dagelijkse weerberichtgeving.'

De loopbaan van tv-weervrouw Van Leur begon in 1997 bij RTL 5, dat werd al snel ook RTL 4. Ze is een aantal keer in de prijzen gevallen. In 1998 is ze tijdens een internationaal congres door vakgenoten uitgeroepen tot beste weervrouw ter wereld. In 2008, 2010 en 2012 werd Van Leur uitgeroepen tot meest populaire weerpresentator door onderzoeksbureau GfK.

Niels de Kind, Manager RTL Weer & Verkeer: 'We vinden het erg jammer dat Helga heeft besloten om Buienradar, onderdeel van RTL Weer & Verkeer te verlaten. Helga heeft aan de opbouw van deze afdeling enorm bijgedragen, met al haar kennis en expertise die ze in de afgelopen twintig jaar heeft opgebouwd. Helga is echt een enorme vakvrouw, met een passie voor haar vak, het klimaat en meteorologie in het algemeen.'