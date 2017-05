Patricia Paay zet huis te koop

Het huis van Patricia Paay in Lijnden staat sinds vandaag officieel te koop. Samen met haar man Robert is zij op zoek naar een nieuw huis.

Tegenover Shownieuws zegt Paay: ‘We willen samen een nieuwe start maken. Hij is hier bij mij ingetrokken en we willen graag een huis echt voor onszelf. Met een groot hek eromheen zodat niemand me meer kan volgen.’

Paay verschijnt de laatste maanden weinig in het openbaar. De zangeres gaat erg gebukt onder het uitlekken van een seksvideo.