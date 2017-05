Zangeres Ariana Grande keert terug naar Manchester voor benefietconcert

Een dag na de aanslag reageerde Grande met de woorden: Broken from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

Nu schrijft de zangeres in een verklaring dat ze non stop aan haar fans heeft gedacht. Ze zegt dat men dichter bij elkaar moet komen, elkaar moeten helpen nog meer dan voorheen. Het publiek in haar shows is divers, puur en blij. Iedereen komt bij elkaar voor de muziek, die brengt ons samen en maakt ons blij. Ze zet haar werk voort ter ere van degene die zijn gestorven, en hun familie. Ze draagt een ieder in haar hart elke dag en voor de rest van haar leven.

De brief: