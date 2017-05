78,4 procent vrouwen onzeker op het strand

Het is opnieuw een heerlijke dag om lekker naar het strand te gaan. De temperaturen lopen vandaag op naar de 30 graden. Toch voelt niet iedereen zich op zijn of haar gemak wanneer de kleren uit mogen.

Een groot deel van de Nederlanders is namelijk onzeker over hun beachbody, met name de vrouwen. 78,4% van de vrouwen is onzeker over het eigen lichaam op het strand. Onder mannen is dit percentage 62,8%. Dit blijkt uit het beach & body onderzoek van online stijlgids Dresscode.nl, waarbij 1.438 Nederlandse mannen en vrouwen werden ondervraagd in aanloop naar het strandseizoen 2017.

Magere rapportcijfers

Mannen zijn positief over zowel hun eigen beachbody als dat van de vrouwen. Mannen belonen zichzelf met een gemiddeld rapportcijfer van 6.8 en ze geven vrouwen gemiddeld een 6.7. Vrouwen zijn daarentegen opvallend negatief over zichzelf. Zij geven zichzelf namelijk een 5.7, terwijl ze mannen beoordelen met een gemiddeld rapportcijfer van 5.8.

Overgewicht voornaamste reden onzekerheid

Zowel vrouwen als mannen geven aan dat overgewicht de reden is van onzekerheid. Van alle vrouwen die aangeven onzeker te zijn, zegt 57,5% dat overgewicht hiervan de oorzaak is. Onder mannen is dit percentage 36,4%.



Andere redenen voor onzekerheid onder vrouwen zijn cellulitis en striae. Voor mannen is het ontbreken van een ‘wasbordje’ een veelvoorkomende reden om zich niet prettig te voelen, maar ook ondergewicht is voor mannen een reden om zich onzeker te voelen over het eigen lichaam in badkleding.

Zelfvertrouwen komt met de jaren

De mate van onzekerheid verschilt sterk binnen de verschillende leeftijdsgroepen. Zo zijn mannen van tussen de 31 en 40 jaar oud het meest zeker op het strand. Bijna de helft van de mannen binnen deze leeftijdsgroep (47,4%) is tevreden over hun lichaam in strandkleding. Vrouwen binnen dezelfde leeftijdsgroep zijn juist het minst zeker, slechts 14,3% van hen geeft aan zich comfortabel te voelen.