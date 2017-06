Koning fietsend over snelfietspad in Nijmegen

Het congres staat in het teken van kennisdeling en -uitwisseling over fietsinfrastructuur, fietsbeleid en duurzame mobiliteit. Het meerdaagse congres wordt georganiseerd door de steden Arnhem en Nijmegen in samenwerking met de European Cyclists’ Federation (ECF) en de provincie Gelderland.

Fietsinnovaties

Het congres vindt plaats van 13 tot en met 16 juni. Circa 1.500 professionals van over de hele wereld ontmoeten elkaar om de laatste fietsinnovaties te bespreken en meer te leren over hoe steden en regio’s fietsvriendelijk in te richten. Verder is er een uitgebreid (fiets)excursieprogramma en een expo met honderd standhouders.

Op de laatste congresdag wordt de European Cycling Strategy aangeboden aan mevrouw Bulc, EU commissaris voor transport en mobiliteit. Doel van de strategie is de komende jaren fietsen een belangrijkere rol te geven binnen het Europees mobiliteitsbeleid.

Snelfietspad

Na het bezoek aan Velo-City 2017, heeft de koning over een deel van het Rijnwaalpad, een snelfietspad van 17 kilometer tussen Nijmegen en Arnhem, gefietst. De Snelfietsroutes, onderdeel van het programma Fiets filevrij! van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is gericht op automobilisten die op fietsbare afstand van het werk wonen te stimuleren te gaan fietsen.