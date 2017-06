Barbie mogelijk in pornofilm

Volgens RTL Boulevard is er aan tafel nog niet over geld gesproken. Maar de productiemaatschappij zou voor de 27-jarige hoogblonde Haagse wel een tonnetje over hebben om haar te laten schitteren op het ''vieze doek''.

Bij de onderhandelingen is Rolf Tangel (36) betrokken, met wie Barbie sinds een aantal maanden een relatie heeft. Ook hij is actief in de pornowereld.

Volgens Kim Holland ziet Barbie een pornofilm samen met haar vriend Rolf wel zitten. Rolf is echter enige tijd geleden gestopt als pornoacteur. Tegenover het roddelblad Story zegt Kim: ''Barbie is al vele jaren 'de natte droom van veel Nederlandse mannen'. ''Al zullen ze dat niet allemaal eerlijk hardop durven toegeven''. Of de film er daadwerkelijk gaat komen is afwachten.