Moeder van meidengroep OG3NE overleden

Isolde Vol-Malee oveleed op 48-jarige leeftijd aan een zeldzame vorm van uitgezaaide botkanker. Op Facebook laat de familie weten: 'Na een lang gevecht tegen een zeldzame vorm van kanker heeft Isolde de strijd verloren.' Isolde overleed in het bijzijn van haar naasten en familieleden. Dit melden meerdere media woensdag.

In een verklaring laat OG3NE weten 'Wij vertrouwen er op dat haar strijdkracht, positiviteit, doorzettingsvermogen en eeuwige lach ons de kracht zal geven om door te gaan. Nu is er het grote verdriet. We hopen dat iedereen onze privacy respecteert en ons de rust en ruimte geeft om dit grote verdriet een plaats te geven.' Bij de foto van hun moeder op Instagram schrijven de meisjes: 'Met groot verdriet, maar ook vol bewondering voor de wijze waarop ze heeft geleefd, delen wij u mede dat onze lieve moeder zacht en kalm van ons is heengegaan.'

Moeder Isolde was al langere tijd ziek. Maar vlak voordat haar dochters Nederland gingen vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival ontdekte zij een bult in haar nek. Toch besloot ze, als verassing, samen met haar man af te reizen naar Kiev om hèt moment van haar dochters mee te maken. Bij terugkomst liet Isolde de nieuwe tumor in haar hals behandelen door middel van bestralingen in de hoop dat er wat verbetering zou komen.

Maar al halverwege juni werd er In een officiële verklaring van het OG3NE-management naar buiten gebracht: 'De complicaties en kwaliteit van leven hebben Isolde uiteindelijk doen besluiten de noodzakelijke behandeling te staken. De tijd die haar rest wil zij graag met haar geliefden doorbrengen zonder de kans op verdere complicaties. Haar verdere ziekteproces is momenteel moeilijk te voorspellen'.

Het nummer Light and Shadows, dat OG3NE zong op het Eurovisie Songfestival, was geïnspireerd door de ziekte van hun moeder. OG3NE heeft alle geplande werkzaamheden opgeschort om het "grote verlies in alle rust te kunnen verwerken".