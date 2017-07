André van Duin brengt zomerhit opnieuw uit

Hij belde André van Duin om te vragen of hij na 34 jaar een nieuwe versie van het nummer zou willen maken. “Ik ben niet ontevreden over de versie zoals hij nu is, maar misschien is het geen gek idee om er een frisse wind achteraan te gooien. Why not”, aldus André. Na dit positieve antwoord heeft Koen de Nederpopband Van Huys Uit gevraagd of zij mee wilden werken aan deze nieuwe versie.



Na een week hard werken in The Rocketeers studio in Hilversum wordt vandaag de nieuwe versie officieel uitgebracht. André is enthousiast en vindt dat het een leuke en frisse versie is geworden. Ook over de samenwerking met Van Huys Uit is hij erg te spreken. “Wat een eer dat André dit met ons heeft willen doen. Het is voor ons een muzikaal uitstapje, maar zijn erg tevreden met het resultaat”, aldus Van Huys Uit.