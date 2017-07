James Corden haalt uit naar Trump met muzikale parodie

Gisteren maakte Trump bekend dat transgenders in het Amerikaanse leger niet meer welkom zijn. Dit tot grote woedde van velen, waaronder ook Corden. Corden vond het nu tijd om de hypocrisie van Trump in de spotlites te zetten. Hij koos een parodie op 'L-O-V-E', voor de gelegenheid 'L-G-B-T', kaart hij het standpunt van Trump aan. "Trump's got hate for me and you", klinkt het veelbetekenend. Als afsluiter werden er door de dansers en Corden de bekende regenboogvlaggen in hand genomen.