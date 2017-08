Giel Beelen vertrekt na 20 jaar bij 3FM

Jurre Bosman: 'Giel is al die jaren van onschatbare waarde geweest voor NPO 3FM, radio en het ontdekken van nieuw talent. Hij heeft heel veel radiomakers geïnspireerd. We gaan hem missen bij 3FM.'

Nieuwe programmering

Per 2 september 2017 start NPO 3FM met een nieuwe programmering waarin talent en grenzeloze liefde voor popmuziek centraal staan. In de nieuwe programmering verhuizen Eva Koreman en Angelique Houtveen van het weekend naar de doordeweekse middag: Eva is van maandag tot donderdag tijdens de lunch te horen (12:00 tot 14:00 uur), op vrijdag is dit Rob Janssen. Angelique hoor je iedere werkdag tussen 14:00 en 16:00, net als Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen: zij verzorgen de middagshow tussen 16:00 en 18:00 uur.

Nieuwe talent volop ruimte

Jurre Bosman, directeur NPO Radio, vertelt het volgende over de programmawijzigingen: 'Bij NPO 3FM krijgt nieuw talent volop de ruimte om zich te ontwikkelen en door te groeien. Dat geldt voor de muziek die we draaien en ook voor de dj's. Voor iedereen die zich jong voelt willen we de toonaangevende gids zijn in muziek. We gaan onze belofte aan de luisteraars nog beter waarmaken: Music Starts Here.'

Passend

In de nieuwe programmering van 3FM zitten de dj's op de plek die het best bij hen past. In het weekend krijgt Wijnand Speelman 's ochtends volop de ruimte om zich te richten op maatschappelijke onderwerpen en Frank van der Lende brengt je drie avonden lang live-muziek en nieuw muzikaal talent.