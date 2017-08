Nederlandse speelfilm wint 27 internationale prijzen

De Nederlandse speelfilm Who is Alice heeft maar liefst 27 awards gewonnen bij Independent Film Festivals in Hollywood (Los Angeles), Londen, Miami en New York. En dat nog vóór de release van 1 september 2017. De film won in de categorieën beste film, beste comedy, beste originele verhaal, beste actrice, beste acteur, beste cinematografie en beste ensemble.

Who is Alice is een filosofische komische dramafilm die ingaat op de vraag die iedereen bezighoudt: wie ben je? Het is een combinatie van humor en drama waarbij we het leven volgen van Alice, een actrice die wanhopig op zoek is naar een nieuwe grote rol. Ze ontmoet Dick, een mislukte autoverkoper die zich helemaal op spiritualiteit heeft gestort en goeroe wil worden.

Eigenwijze filosofie

In de film zit non-dualiteit verweven, een eeuwenoude filosofie uit India die laat zien dat het leven makkelijker is dan je denkt maar moeilijker als je denkt. De film gaat in op de vraag wie je bent en laat op humoristische wijze zien welke drama’s er kunnen ontstaan wanneer we angstvallig ons zelfbeeld in stand proberen te houden.

Internationale cast, Nederlandse crew

De film is een Engelstalige productie van Paul Smit, Robert van den Broek, Ismaël Lotz, Guido Weijers en Arjan Bakker. De cast bestaat uit veel toonaangevende acteurs. De hoofdrol wordt vertolkt door Ali Bastian, die bekend is vanwege haar rollen in verschillende films en series, en door haar optreden in het internationale tv-succes Strictly Come Dancing.

Zevenduizend acteurs uit Engeland probeerden een rol in de film te krijgen en na diverse castings in de Spotlight Studios in Londen werden vijftien acteurs geselecteerd.

Release in Nederland​

Who is Alice verschijnt vanaf 1 september wereldwijd en in Nederland ook in diverse filmhuizen. Vanaf dan is de film op dvd te koop via bol.com en digitaal via iTunes, Amazon, Google Play, Playstation en YouTube Movie Rentals. De release-data in China en Japan volgen later. De film is voorzien van Spaanse, Nederlandse en Duitse ondertiteling.