Duurste LEGO set ooit onder de hamer

Deze week wordt bij online veilingsite Catawiki een bijzondere LEGO set geveild. Het gaat om een ongeopende doos van de duurste LEGO set die er bestaat, het ruimteschip de Millennium Falcon uit de Star Wars films. Deze set werd in 2007 in beperkte oplage door LEGO op de markt gebracht.

De set, met ruim 5.000 steentjes, was toen de grootste LEGO set ooit en koste nieuw maar liefst 500 euro. Veel van de mensen die de set toen hebben gekocht konden de verleiding niet weerstaan en hebben het schip in elkaar gezet. Ongeopende dozen zijn daarom nu erg zeldzaam en inmiddels behoorlijk in waarde gestegen. Zo werd er vorig jaar een ongeopende set voor 4.700 euro geveild. Voor deze veiling verwacht Catawiki echter een opbrengst tussen de 5.000 en 6.000 euro. Daarmee wordt deze set meteen de duurste LEGO set ooit.

Grootste set

Catawiki geeft aan dat het niet zomaar om een LEGO set gaat. ”Met 5.195 steentjes was de zogenoemde ‘Ultimate Collectors Edition’ toentertijd de grootste LEGO doos ooit. Het uiteindelijke resultaat is een ruimteschip van LEGO zo groot als een salontafel, 84 centimeter lang, 56 centimeter breed en 22 centimeter hoog. LEGO heeft overigens deze maand aangekondigd dat er op 1 oktober een nieuwe LEGO set uitgebracht gaat worden met meer dan 7.500 steentjes.