Heel Nederland mag Barbie betasten voor het goed doel

Nog een paar dagen en de KamaSutrA Beurs opent haar deuren in Utrecht. Opvallende gast dit jaar is Samantha de Jong, beter bekend als Barbie. Nog opvallender is dat iedereen die de beurs bezoekt aan haar borsten en billen mag voelen zo vertelt Barbie in een interview.

Barbie is te voelen en ook te zien natuurlijk in een stand waar bezoekers kunnen ervaren hoe borsten voelen na een vergroting. ,,Dat is de droom van heel veel mannen. P.s ook vrouwen mogen voelen”, aldus de reality ster. Ook haar collega Genevieve (bekend van Oh Oh Cherso) komt met dit doel naar de KamaSutrA Beurs. ,,Zij heeft naast een borstvergroting ook implantaten in haar billen die gevoeld kunnen worden.”

De cupmaat van Barbie is op dit moment 75 F/H. Dat betekend dat menig bezoeker de handen vol heeft tijdens een bezoek.

De KamaSutrA Beurs van 29 september tot en met 1 oktober in de Jaarbeurs. Wie alleen Barbie wil voelen? Ze is vrijdag en zaterdag van 21.00 tot 23.00 uur aanwezig, zondag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Bijzonder is dat Barbie een link legt met een goed doel. ,,Op dit moment zijn we bezig met het bepalen welk doel het wordt. Straks mag iedereen die op onze stand komt en dat wil, een donatie doen. De opbrengst van de drie dagen, wordt dan geschonken.”

Barbie heeft meerdere keren plastische chirurgie aan haar borsten ondergaan. ,,Vier keer in totaal”, vertelt ze. ,,Tot dat ik mijn huidige maat van 75 F/H bereikt had. Tijdens de laatste ingreep zijn twee implantaten van 800 CC High Profile ingebracht.” Vergroten was niet het enige doel. ,,Ze zijn dichter bij elkaar geplaatst en een beetje hoger. Het is super mooi geworden.” Barbie kleedt zich graag vrouwelijk en houdt van erotiek. ,,Daarom kom ik ook graag naar de KamaSutrA Beurs.