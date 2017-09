Playboy-oprichter Hugh Hefner (91) overleden

Zijn bedrijf Playboy Enterprises meldt dat hij in het bijzijn van zijn naasten een natuurlijke dood is gestorven in de Playboy Mansion.

Hefner richtte het naaktblad in 1953 op en werd een van de meest bekende erotische bladen ter wereld. Het eerste nummer van het blad had Marilyn Monroe op de omslag (en op de middenpagina). Het bloot is altijd meer erotisch dan pornografisch geweest. De Nederlandse en Belgische versies bestaan sinds mei 1983. Voor het eerste Nederlandse nummer poseerde de destijds 36-jarige Jerney Kaagman naakt.

Nadat Hefner in 1985 werd geveld door een beroerte was zijn dochter Christie verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van Playboy Enterprises. Hefner woonde in The Playboy Mansion. Daar is hij ook overleden.

De online blad versie opent vandaag met een grote foto van Hugh Hefner met daaronder de tekst: ''Life is too short to be living somebody else's dream.''