Fats Domino (89) overleden

In de jaren 50 verkocht Domino, die op 26 februari 1928 als Antoine Dominique Domino in New Orleans werd geboren, miljoenen platen. Na een aantal kleine hits brak Domino echt door in 1955 met ‘Ain’t That a Shame’. Daarna volgden nog enkele bekende songs als Whole Lotta Loving, Blue Monday en Blueberry Hill.

Op 19 mei 2016 trad Domino voor het laatst op in Tiptina’s. Dit is een jazz- en bluesclub in New Orleans.

Fats Domino is in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen vredig overleden. Waaraan hij is overleden is niet bekend gemaakt.