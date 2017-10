Zangeres Gloria Estefan wil op Pinkpop optreden

Estefan (60) vindt touren steeds zwaarder worden en heeft daarom veel respect voor de Rolling Stones, die nog op hoge leeftijd op tournee gaan. Maar een eenmalig optreden op een festival is een ander verhaal.



Als Twan Huys haar vraagt wat ze zou doen als Jan Smeets haar zou vragen voor Pinkpop zegt ze: “Ja, zoiets als dat doe ik absoluut. Zo’n optreden zou ik wel doen.” Dat komt haar op groot applaus vanuit de zaal te staan. Wat de Stones doen en eerder ook Tina Turner vindt ze best bijzonder. “Ik weet niet of ik de Conga nog kan doen als ik in de zeventig ben. Of überhaupt wil doen.”



Gloria Estefan verkocht meer dan 100 miljoen albums, won zeven grammy’s en als kroon op haar werk is er nu een musical over haar leven gemaakt. In College Tour vertelt ze verder onder meer over Cuba, immigranten en haar dit jaar overleden moeder.