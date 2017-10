Kristallen Film voor documentaire 'LIEFDE IS AARDAPPELEN'

De ontroerende documentaire LIEFDE IS AARDAPPELEN is sinds 12 oktober door meer dan 10.000 bezoekers in de bioscoop gezien. Dit heeft het Nederlands Film Festival maandag bekendgemaakt.

De Kristallen Film is maandagmiddag door het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds uitgereikt aan regisseur Aliona van der Horst en producenten Frank van den Engel en Julia van Schieveen in Filmtheater Rialto, alwaar ook het op de film geïnspireerde kunstwerk '6m2 - RECYCLED/ RE-LOVED' van Chikako Watanabe te zien is. LIEFDE IS AARDAPPELEN is de derde documentaire van 2017 die de Kristallen Film status heeft behaald.

Op een dag krijgt filmmaker Aliona van der Horst een erfenis: een kamertje van zes vierkante meter in een houten huisje, op het platteland van Rusland, waarin haar moeder is opgegroeid. Het was alsof het leven haar een speelkaart aanreikte die ze moest inzetten. Zo begon haar zoektocht naar het onbekende verleden van haar Russische moeder en vijf zusters. Allen bleken te kampen met angsten en verdringing.

Stalin, oorlog en kunstmatige hongersnoden hadden hun wezen en ziel diep verwond en bekrast. Aliona’s zoektocht naar de levens en lotgevallen van haar familie is een liefdevolle, navrant poëtische film, met personages als uit een verhaal van Tsjechov. Animaties door de Italiaanse kunstenaar Simone Massi verbeelden op fantasmagorische wijze de onvoorstelbare gebeurtenissen in Sovjet-Rusland. Met de geschiedenis van deze heel gewone mensen, in het kleine boerenhuis, vertelt van der Horst het grote verhaal van bloedige terreur en immer voortlevende angst: die andere erfenis.

LIEFDE IS AARDAPPELEN is een documentaire van regisseur Aliona van der Horst (Boris Ryzhy), geproduceerd door Zeppers Film en tot stand gekomen met steun van het Nederlands Filmfonds, Mediafonds, CoBO Fonds, Wilhemina E. Jansen Fonds en het Abraham Tuschinski Fonds. LIEFDE IS AARDAPPELEN wordt gedistribueerd door Periscoop Film en is nog in 15 filmtheaters in Nederland te zien.

Regisseur Aliona van der Horst over het behalen van de Kristallen Film: “LIEFDE IS AARDAPPELEN heeft geen enkel ingrediënt in zich dat dit bioscoopsucces van te voren had kunnen verklaren: de regisseur is geen BN'er en het is geen documentaire over een bij voorbaat populair onderwerp zoals sport, topkoks of dieren. En dat sterkt mij in de overtuiging dat er dus wel degelijk een publiek is voor een film die alleen gemaakt is omdat hij móest worden gemaakt. Ik wil dan ook een hart onder de riem steken bij mijn collega filmmakers: laat je niet verleiden om een onderwerp te kiezen dat populair is, maar volg je passie. Díe energie zal mensen naar de bioscoop trekken."