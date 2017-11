Waylon in 2018 naar Eurovisie Songfestival in Lissabon

Omroep AVROTROS heeft dit donderdag officieel bekendgemaakt. Op de website schrijft de omroep:

Met zijn eerdere, zeer succesvolle deelname in 2014 met The Common Linnets, legt Waylon de lat hoog en gaat hij in mei 2018 met maar één doel naar Portugal: het winnen van het Eurovisie Songfestival.

AVROTROS gaat de komende maanden met Waylon en zijn team aan het nummer en de act werken. De halve finales van het Eurovisie Songfestival staan gepland op dinsdag 8 mei en donderdag 10 mei. In welke halve finale Waylon gaat optreden wordt op een later moment bekendgemaakt. De finale vindt plaats op zaterdag 12 mei in de MEO Arena in Lissabon in gastland Portugal.



Donderdagavond is Waylon te gast in 'De Wereld Draait Door, om 19:00 uur op NPO1.

Donderdagochtend bracht de omroeponderstaande video: