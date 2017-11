Zanger en componist Hans Vermeulen (70) overleden

Dit hebben vrienden van hem laten weten, zo melden verschillende media donderdagavond. De zanger woonde sinds begin jaren negentig in Thailand op het eiland Ko Samui en was daar met de Thaise zangeres Jariya Chatsuwan hertrouwd.

Producer voor Margriet Eshuijs en Anita Meyer

Hans Vermeulen was de leider van de band Sandy Coast en later van Rainbow Train. Als producer werkte Vermeulen ook voor artiesten als Margriet Eshuijs en Anita Meyer. Voor Meyer schreef hij in 1976 de hit The alternative way, waarop hij ook meezong. Met de band Sandy Coast maakte Hans Vermeulen in de jaren '80 een comeback. De band scoorde met het nummers 'The Eyes of Jenny' en 'True Love That’s a Wonder' enorme hits.

Vermeulen won diverse muziekprijzen, waaronder de Gouden Harp en een Edison.