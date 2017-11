Artiest slaat 'vervelende' tiener van het podium bij tienerfeest

Bezoekers van een tienerfeest in De Bonte Wever in Assen zijn zich afgelopen nacht rot geschrokken toen een optredende rappar van de groep Armoo een tiener van het podium sloeg.

Op een filmfragment is te zien hoe een van de jongeren uit het publiek op het podium wordt gevraagd. Een jongen snelt het podium op, maar krijgt direct een vuistslag op zijn gezicht van een van de rappars.

Volgens de organisatie tegenover RTV-Drenthe was een groep jongeren de rapgroep aan het uitdagen en liep het vervolgens uit de hand. Zo zou er met drinken en eten naar de rappers zijn geworpen. Onbekend is nog of het slachtoffer aangifte gaat doen van mishandeling.