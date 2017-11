Loiza Lamers getroffen door herseninfarct

Volgens haar management heeft Loiza na het infarct in een ziekenhuis in Arnhem diverse onderzoeken gehad. Uit de onderzoeken blijkt dat Loiza, die in 2015 Holland's Next Top Model won, een bloedpropje in haar hersenen had zitten," zo laat Aran Kuiters van het management weten. Ze heeft op dit moment geen gevoel meer aan een kant van haar gezicht. Het is nog onduidelijk of dat blijvend is. Loiza zal voorlopig onder controle blijven van specialisten.

"Loiza bedankt iedereen voor het meeleven."