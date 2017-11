Regisseur jeugdseries misbruikte kinderen

In de Nederlandse entertainmentwereld is een nieuwe naam opgedoken die in de jaren 80 en 90 talloze kinderacteurs seksueel misbruikt zou hebben. Dit keer gaat het om Karst van der M die bekend staat als filmmaker, man van Lenie ’t Hart en voormalig directeur van de Zeehondencrèche in Pieterburen. Dit meldt het RTL Nieuw

Destijds maakte Van der M. veel series voor de NRCV en is voor zijn daden gestraft nadat drie van de gevallen van seksueel misbruik bewezen werden verklaard door de rechtbank. Van der M. heeft een voorwaardelijke straf van zeven maanden gekregen.

De veroordeling van Karst van der M. is als een wonder uit de publiciteit gebleven, totdat onlangs een voormalig actrice haar verhaal anoniem tegenover Privé deed. In een reactie laat Karst van der M. weten: ’ Ik heb destijds in de rechtszaak toegegeven dat ik volstrekt onverantwoordelijk heb gehandeld. Daarover heb ik toen mijn oprechte spijt betuigd tegenover diegenen die het betroffen. Ik heb mijn studio ontmanteld, heb geen films meer geproduceerd en ben lange tijd in therapie geweest.’