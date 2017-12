Willem-Alexander en Máxima duiken op Saba naar koraalrif

Koraalriffen worden wel vergeleken met regenwouden. Het wemelt er van het leven. Een kwart van het leven in zee is afhankelijk van koraal. In Caribisch Nederland hebben wij deze bijzondere natuur. De Sababank is het grootste koraalrif met een enorme soortenrijkdom van onder meer haaien, zeeschildpadden, walvissen en allerlei tropische vissen. Samen met de Saba Conservation Foundation werkt het Wereld Natuur Fonds (WNF) aan de bescherming van deze unieke tropische natuur in Nederland.

Klimaatverandering

WNF is verheugd dat het koninklijk paar met deze duik in zee aandacht vraagt voor koraal. Het gaat namelijk erg slecht met de koraalriffen. Vervuiling en niet-duurzame visserij heeft al veel riffen ernstig aangetast.

Klimaatverandering is wereldwijd de grootste bedreiging. Door de opwarming van het zeewater, de stijging van de zeespiegel en door orkanen, zoals recent Irma, sterft veel koraal af. In het Caribisch gebied is al de helft van het koraal verdwenen en bij Bonaire en Curaçao zelfs meer dan 70 procent. Maar ook op de nog relatief gezonde Sababank staat het koraalrif steeds meer onder druk.

Het beschermen en herstellen van koraalriffen, zodat de natuur de druk van klimaatverandering kan opvangen, is daarom van groot belang. Koraalriffen zijn onmisbaar voor de Caribische eilanden. Ze vormen kraamkamers waar vissen zich voortplanten en jonge vissen opgroeien. Daarmee zijn ze van groot belang voor vissers en de bevolking.

Verder vormt het (duik)toerisme een belangrijke bron van inkomsten. En actueler dan ooit: koraalriffen werken als golfbrekers en een natuurlijke kustverdediging. Bescherming van koraalriffen is dus niet alleen van belang voor natuurbescherming, maar ook voor de economie en de veiligheid van de eilanden.