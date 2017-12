Irritantste BN'er is Ali B. met Yarden reclame

In de categorie irritantste BN'er is de prijs voor Ali B met de commercial voor Yarden. In totaal zijn er 57.688 stemmen uitgebracht. 28.843 stemmen op de irritantste reclame, 28.845 stemmen op de irritantste BN'er.

Albert Heijn won met 50 procent van de stemmen. De tweede plek gaat naar BECAM (34%), en op de derde plek is de commercial van Gamma geëindigd (16%).



In de categorie irritantste BN'er staat Ali B (Yarden) op 1, met 36 procent van de stemmen. Winston en Renate Gerschtanowitz (Robijn) volgen daarna met 33 procent en tot slot Paul Haenen (Pricewise) met 31 procent.

Afgelopen zaterdag is de Loden Radioleeuw al uitgereikt aan de meest irritante radioreclame. Geberit won de prijs voor de reclame 'Stank hoeft niet te stinken'. Marketingmanager Raymond Koopman Geberit laat in die uitzending weten: 'We hadden niet als doel de Loden Radioleeuw te willen winnen, dus daar zijn we niet blij mee. Aan de andere kant zijn we wel blij met de extra aandacht voor het probleem'.