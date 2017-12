Chris Rea ('Driving home for Christmas') op podium in elkaar gezakt

Dat gebeurde zaterdagavond in het Engelse Oxford. De 66-jarige zanger viel neer en begon hevig te schudden. Hij s met grote spoed overgebracht naar een ziekenhuis. Dit melden verschillende Britse media.

De zanger was midden in een lied toen hij zich plotseling aan zijn microfoon vastklemde, waarna hij op de grond viel. Zijn toestand is nu stabiel. Rea was bezig met zijn 35ste optreden binnen een tour van 37 concerten. De tour was hij in oktober in het Amsterdamse Carré begonnen.

De zanger werd wereldberoemd met zijn kerstnummer 'Driving home for Christmas' (1988). maar was daarvoor ook al een bekende zanger en gitarist. Hij verkocht wereldwijd tientallen miljoenen albums.

Rea heeft al langer te maken met gezondheidsproblemen. Zo overwon hij jaren geleden alvleesklierkanker en vorig jaar kreeg hij nog een beroerte.