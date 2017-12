Kwart van de Nederlanders is onzeker over orale seks

Toch voelt een kwart van de mannen en vrouwen zich wel eens onzeker over het oraal bevredigen van zijn partner.

Van alle provincies vinden in Utrecht de meeste mensen zichzelf uitmuntend in het oraal bevredigen van hun partner. Mannen zijn het meest zelfverzekerd. Samen met deze provincie geeft in Flevoland en Zeeland geen enkele man zichzelf een onvoldoende in het oraal bevredigen van hun partner. In Friesland vallen de slechtste cijfers. Wel zijn Friezen naar hun partner toe het meest open over hun seksuele voorkeuren. Flevolanders daarentegen bespreken het minst vaak met hun partner wat ze prettigst vinden in bed.

How to Blow Your Man Away

Verder is 60 procent bang voor nare geurtjes tijdens orale seks en vindt meer dan een kwart dat de techniek van zijn partner te wensen over laat. Na het grote succes van de Masturbation Masterclass die van start ging in 2015 organiseert Christine le Duc daarom nu de orale opvolger: de workshop How to Blow Your Man Away. De praktijkcursus is de afgelopen maanden door de erotiekketen ontwikkeld en is vanaf januari in alle filialen te volgen. “Winkelmedewerkers merken dat er veel vraag is van klanten over hoe ze iets moeten doen op het gebied van orale seks”, aldus manager Deborah Vink. “Je stelt je heel kwetsbaar op tijdens orale seks en dat maakt ook dat mensen in bed hierover het meest onzeker zijn.”

Bed talk

De meeste ondervraagden bespreken met hun partner wat ze het prettigst vinden in bed. De standjes worden het vaakst besproken, gevolgd door de plek waar het koppel seks heeft. Bijna 32 procent bespreekt het meest hoe ze orale seks willen. Een op de zeven Nederlanders praat nooit met zijn partner over de seksuele voorkeuren en behoeften.

Van de ondervraagden geeft 38 procent aan uitmuntend te presteren op het gebied van orale seks en meer dan de helft geeft zichzelf een voldoende. Toch vindt 64 procent dat het altijd beter kan en meer technieken te willen leren. Daarnaast wil 41 procent tips om de partner te verleiden en wil 35 procent nieuwe standjes onder de knie krijgen. De ondervraagden tussen de 18 en 21 jaar zijn het meest onzeker, de leeftijdscategorie 40-49 jaar vindt zichzelf het beste scoren in het oraal bevredigen van de partner.

Oraal orgasme

Vrouwen krijgen vaker dan mannen een orgasme van orale seks, 25 procent tegenover 17 procent. Van de mannen komt 78 procent het vaakst klaar door geslachtsgemeenschap. Bij vrouwen is dat een kwart. Zij krijgen vaker dan mannen een orgasme door handwerk of het gebruik van speeltjes.

Uitgesplitst naar leeftijden blijkt dat jongeren vaker gebruik maken van speeltjes of eigen handwerk en vijftigplussers relatief vaker klaarkomen door geslachtsgemeenschap. Orale seks is daarentegen van alle leeftijden. Opvallend is nog dat de ondervraagden tussen de 18 en 21 jaar en de vijftigplussers het vaakst wekelijks orale seks hebben.

Dit onderzoek werd onder 2700 Nederlanders van 18 jaar en ouder uitgevoerd door erotiekketen Christine le Duc.

