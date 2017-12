Marcel Keizer, Hennie Spijkerman en Dennis Bergkamp op non-actief, Michael Reiziger interim-trainer

Ajax heeft Marcel Keizer (hoofdtrainer), Hennie Spijkerman (assistent-trainer) en Dennis Bergkamp (individueel trainer en tevens lid van het technisch hart) op non-actief gesteld. De clubleiding gaat met hen in gesprek over het beëindigen van hun contracten.

De clubleiding heeft er onvoldoende vertrouwen in dat de ambities van Ajax met hen worden gerealiseerd. De tegenvallende sportieve resultaten vormen mede de aanleiding voor dit besluit. Met Dennis Bergkamp bestaat daarnaast verschil van inzicht over het te voeren technische beleid.

Algemeen directeur Edwin van der Sar: 'Wij kenden een nare zomer en een rommelige seizoenstart. Dat heeft iedereen meegekregen. Sportief gezien was de Europese uitschakeling het dieptepunt. Met name Marc Overmars en ik hebben de maanden daarna veelvuldig gesproken over de blijvende wisselvalligheid van het eerste elftal. Wij hebben er onvoldoende vertrouwen in dat wij op deze wijze het niveau gaan halen dat wij met Ajax nastreven. Ik betreur dit. Wij als directie zijn samen met de Raad van Commissarissen niet over één nacht ijs gegaan en zijn Marcel, Dennis en Hennie erkentelijk voor hun inspanningen voor de club.'

Michael Reiziger interim-trainer Ajax 1

Ajax heeft Michael Reiziger per direct doorgeschoven om de positie van hoofdtrainer op tijdelijke basis in te vullen. Reiziger wordt daarbij geassisteerd door Winston Bogarde, die sinds dit seizoen ook zijn assistent bij Jong Ajax is. Het duo neemt in ieder geval aanstaande zondag plaats op de bank bij het thuisduel met Willem II.

