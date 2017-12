Sylvie Meis weer single

Presentatrice Sylvie Meis is weer single volgens het Duitse blad Bild. Haar relatie met zakenman Charbel Aouad is na twee jaar op de klippen gelopen. Beiden waren nog samen op de bruiloft van Victoria Swarovski in Italië.

Volgens ingewijden is de relatie al sinds oktober over en heeft de afstand een verdere relatie de das omgedaan. Zo bleef Charbel Aouad in Dubai wonen en Sylvie in Duitsland wonen en werken.

Het management van Sylvie bevestigt de liefdesbreuk aan Bild. Ook Sylvie laat zich tegenover Bild uit over de relatiebreuk. ‘Ik ben een positief persoon. Nu kijk ik ernaar uit om wat rust en stilte te vinden op vakantie met mijn beste vrienden’, aldus Sylvie.