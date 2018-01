Carrière Rapper Boef loopt flinke deuk op

De carrière van rapper Boef heeft een forse deuk opgelopen na alle kritiek die de rapper over zichzelf heeft afgeroepen om vrouwen af te schilderen als hoeren.

In de Nieuwsjaarnacht kreeg Boef een lift van drie vrouwen, omdat hij met autopech was komen te staan. Op Snapchat plaatste hij geen bedankje, maar een video waarin hij de vrouwen 'kechs' noemde, straattaal voor hoeren.

Na het posten van het filmpje, kreeg hij vreselijk veel kritiek over zich heen en terecht. Hij plaatste direct een excuusfilmpje, alleen lijkt het kwaad voor de rapper geschied. Diverse radiostations willen de muziek van Boef niet meer draaien. Ook een populair radiostation in België is de rapper zat.

Maar ook Mattie Valk van Qmusic was vanochtend op de radio flink klaar met de rapper. "Dit is echt de reden waarom het zo misgaat onder jongeren."

