Brand treft woning Bill en Hillary Clinton

In de woning van Bill en Hillary Clinton in de plaats Westchester County, New York, heeft een brand gewoed.

Dat meldden diverse Amerikaanse media woensdagavond. De brand is inmiddels geblust. Het huis ligt aan de '15 Old House Lane'. Het vuur brak uit op de tweede verdieping. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Het is onbekend of Hillary en Bill op het moment van de brand aanwezig waren. De brandweer had de brand snel onder controle. Er zou niemand gewond zijn geraakt.