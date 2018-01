Rapper Boef niet meer welkom festivals na 'hoeren-uitspraak'

De organisatie van festival Muze Misse in Oss maakt bekend het optreden van rapper Boef te hebben geannuleerd.

Aanleiding is het gedrag van de Tilburger tijdens oud en nieuw, toen hij drie behulpzame vrouwen ’kechs’, ofwel hoeren, noemde.

''Wij begrijpen alle reacties n.a.v. de uitlatingen van Boef en wij nemen afstand van zijn uitspraken. De festivalorganisatie heeft vanaf het eerste moment contact gezocht met het management van de rapper om vervanging door een andere artiest te bespreken. Muze Misse hoopt daarmee een passend alternatief te bieden voor de vele, vaak jonge fans van Boef, die wij nu moeten teleurstellen. Wij hopen op uw begrip en houden u op de hoogte''.

Boycot

Die uitspraak van Boef leidde afgelopen dagen tot veel ophef. Boef bood nog wel excuses aan, maar dat mocht niet baten. Een aantal radiostations riepen gisteren op Boef te boycotten. CDA-Kamerlid René Peters riep eigenaren van clubs op om rapper Boef niet meer te boeken voor optredens.

Muze Misse is een eendaags festival dat wordt georganiseerd op 1 juli in het Jan Cunenpark in Oss. Diverse Nederlandse artiesten treden op.

Paaspop

Vanmiddag werd bekend dat de rapper ook niet welkom is bij Paaspop. De organisatie van het festival in het Brabantse Schijndel heeft dat na "nieuw en weloverwogen intern beraad" besloten.

