Oscar Carré Trofee voor Menno en Emily van Dyke

Vandaag, direct na hun optreden in het Wereldkerstcircus, ontvingen Menno en Emily van Dyke de Oscar Carré Trofee 2018 in de piste van het Koninklijk Theater Carré.

De Zwitserse paardendresseur en circusdirecteur Fredy Knie jr reikte deze hoogste Nederlandse circusonderscheiding uit tijdens de tweede middagvoorstelling.

Emily en Menno van Dyke uit Amsterdam ontvangen de prijs voor de wijze waarop zij jongleren en dans hebben samengesmolten tot een visueel en dramatisch schouwspel. Bovendien heeft het jonge echtpaar dat als Juggling Tango door de wereld trekt, een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het jongleren in de wereld van het circus en variété.

Op driejarige leeftijd namen zijn ouders Menno mee naar een voorstelling van het Wereldkerstcircus in Carré. Sindsdien heeft het circus hem niet meer losgelaten. Al heel jong begon hij thuis met jongleren. Na het voltooien van zijn jongleursopleiding aan de circusschool Anni Fratellini in Parijs trok Menno van Dyke de wijde wereld in. In Parijs ontmoette hij de danseres Emily Weisse, en daar ontdekten zij hun wederzijdse passie voor theater. Samen creëerden zij een mix van dans en jongleren in een meeslepende tango op muziek van Astor Piazolla.

De Oscar Carré Trofee is een initiatief van de Club van Circusvrienden Nederland. Het uitgeven van Circusmagazine De Piste is een andere activiteit van deze vereniging. Eerder ontvingen Henk van der Meijden, Alberto Althoff en Jasmine Smart de hoogst haalbare circusprijs van ons land.

