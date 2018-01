Barbie heeft weer een nieuwe vlam

Samantha de Jong, beter bekend als Barbie, heeft weer een nieuwe vriend. De nieuwe vlam is Jordi Ossel uit Leusden (Utrecht).

Volgens Shownieuws zijn de twee nu een week samen. Ze laten weten erg blij te zijn het geluk weer gevonden te hebben. Op Facebook heeft Jordi al een foto geplaatst waarop de twee zoenend te zien zijn. Ook Barbie heeft haar geluk getoond op social media. „Gek op jou!!!”, schrijft Jordi bij het kiekje.

Onbekend is hoe Barbie haar nieuwe vlam heeft leren kennen. Samantha's relatie met pornoster Rolf Tangel liep een aantal maanden geleden op de klippen. Met haar ex Michael van der Plas, met wie Barbie vijf jaar getrouwd was, kreeg ze twee kinderen: Angelina (6) en Milano (3).