Barbie (28) met spoed naar ziekenhuis gebracht

Realityster Samantha de Jong (28), beter bekend als Barbie, is vrijdagochtend met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk wat er precies met haar aan de hand is maar de situatie is wel dusdanig ernstig dat ze met spoed naar het ziekenhuis moest worden gebracht.