Barbie zou zijn opgenomen in een zorginstelling

Het is nog steeds onduidelijk wat er met de gezondheid van de realityster niet juist is. De familie houdt de lippen op elkaar. Haar ex Michael liet aan Boulevard weten dat 'ie nu voor de kinderen zorgt en iets leuks met ze gaat doen. Wanneer Samantha precies thuiskomt weet hij ook nog niet.

