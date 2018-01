'Overdosis drugs oorzaak onwelwording Barbie'

Barbie werd afgelopen vrijdag buiten bewustzijn aangetroffen in haar woning. Direct werd 112 gebeld en werd de realityster met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. Momenteel verblijft ze in een kliniek om te herstellen.

De ex van Samantha, Michael van der Plas, is vanuit Spanje direct naar Nederland te gekomen om de twee kinderen op te vangen.

In een verklaring laat Hampel weten: ‘Het eerste en enige belang van de familie is om Samantha in alle rust te laten herstellen. Dat is ook Samantha’s wens. Dat kan alleen als ook de omstandigheden rond haar verblijf en haar persoon en de familie rustig zijn. Daarom vragen we iedereen met klem, fans en pers, om Samantha, Michael, de kinderen en de familie nu rust te gunnen. Tenslotte willen Samantha en de familie iedereen bedanken die steun heeft betuigd.’

----------------------------------------------------------------------------

