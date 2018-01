Appie Christmas! winnaar de Ster Gouden Loeki 2017

‘Appie Christmas’ van Albert Heijn en TBWA\Neboko heeft de Ster Gouden Loeki 2017 gewonnen. De winnaars ontvingen de prijs woensdagavond in Koninklijk Theater Carré uit handen van Ster-directeur Frank Volmer. Het is de tweede keer dat Albert Heijn de Ster Gouden Loeki wint. In 2015 wonnen zij met de commercial ‘Meneer Van Dalen neemt afscheid’.