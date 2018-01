Grondlegger Nederlands stuntwerk Hammy de Beukelaer (87) overleden

Op 26 januari jl. is Hammy de Beukelaer na een kort ziekbed op 87-jarige leeftijd overleden. De Beukelaer begon in de jaren '60 als stuntman en brak in '67 door met zijn stuntteam Hammy de Beukelaer bij de serie FLORIS van Paul Verhoeven.