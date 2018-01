Gouden Radioring voor dj Gerard Ekdom

Genomineerden

Naast Ekdom met 'Ekdom in de Ochtend (NPO Radio 2, BNNVARA) waren de radioprogramma's van de volgende vier dj's ook genomineerd. Kaj (NPO 3FM, BNNVARA), Mattie, Fien & Igmar (Qmusic), Somertijd (Radio10) en Staat van Stasse (NPO Radio 2, KRO-NCRV).

Gouden Radioring

Het oorspronkelijke idee komt voort uit het merkwaardige mediamagazine van de AVRO, Antenne 2. Roeland van Zeijst en Arjan Snijders probeerden hier al de publieksprijs te lanceren, maar het programma werd opgeofferd door een zendtijdruil. Daarna werd Arjan Snijders Eindredacteur AVRO Radio en heeft hij het idee uitgewerkt en kon het in 2006 realiseren.

Eerdere radioprijzen

Snijders heeft eerder een radio publieksprijs geprobeerd op te zetten en in 2002 bij BNN de RoemRuchte Radio Reeks gemaakt waar ook de beste zender werd gekozen, The Station of the Nation. Met de RadioRing heeft hij eindelijk de grote landelijke prijs kunnen opzetten die Nederlandse radiomakers verdienen.

Doorslaand succes

De organisatie van de Gouden Televizier-Ring heeft het idee met enthousiasme omarmd en zo is in 2006 de eerste publieksprijs voor radio ontstaan. De eerste editie was meteen een doorslaand succes en er worden jaarlijks honderdduizenden stemmen uitgebracht! De Gouden RadioRing is dus niet meer weg te denken uit het Nederlandse radiolandschap.

-------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+