Koningspaar brengt werkbezoek aan China

Economisch programma

Op 8 februari neemt Koningin Máxima deel aan een economisch programma in Peking. Zij worden vergezeld door minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken, die naast het programma met het Koninklijk Paar tevens een gesprek heeft met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi.

Woensdag 7 februari

De Koning en Koningin worden op het vliegveld van Peking begroet door een viceminister van Buitenlandse Zaken. Aansluitend worden zij op de residentie van de Nederlandse ambassadeur bijgepraat door een aantal experts over de Chinese politiek, economie en het Belt & Road Initiatief.

Het initiatief is een moderne variant van de Zijderoute en richt zich op de bevordering van handel en economische integratie tussen de deelnemende landen. China investeert daartoe in wegen, pijpleidingen, havens, communicatienetwerken en overige infrastructuur die de samenwerking bevorderen.

Aan het einde van de middag wordt het Koninklijk Paar ontvangen door de Chinese premier Li Keqiang. Aansluitend ontmoeten zij president Xi Jinping en zijn echtgenote, mevrouw Peng Liyuan en volgt een delegatieoverleg. Het werkbezoek wordt afgesloten met een diner met de president en zijn echtgenote.

China is een belangrijke ‘nieuwe’ wereldspeler op mondiale vraagstukken als klimaatverandering en is de op één na grootste economie ter wereld. Nederland is China’s derde grootste EU-handelspartner. Nederland en China zijn beide afhankelijk van een goedlopende wereldhandel waarin frequent contact en samenwerking noodzakelijk zijn.

Het werkbezoek bouwt voort op de goede betrekkingen die zijn opgebouwd tijdens de wederzijdse staatsbezoeken in 2014 en 2015. Het onderhouden van goede betrekkingen met China draagt bij aan de kwaliteit van de bilaterale samenwerking op alle niveaus.

Donderdag 8 februari

Koning Willem-Alexander vertrekt op 8 februari naar Pyeongchang in Zuid-Korea in verband met de Olympische Winterspelen. Koningin Máxima begint de tweede dag van haar bezoek met het bijwonen van een rondetafelgesprek over Green Finance.

Tijdens het rondetafelgesprek spreken Nederlandse en Chinese belanghebbenden over de samenwerking tussen Nederland en China op het gebied van Green Finance, waarbij economische groei samen gaat met het reduceren van CO2, vermindering van afvalstromen en het beter benutten van natuurlijke hulpbronnen. Naast bedrijven op het gebied van schone technologie zijn ook Nederlandse banken en pensioenfondsen actief in China met groene financieringsconcepten en in de ontwikkeling van standaarden.

Na het rondetafelgesprek bezoekt Koningin Máxima een bijeenkomst van het Nederlandse en Chinese bedrijfsleven. Tijdens deze bijeenkomst hebben Nederlandse en Chinese ondernemers een ontmoeting om van elkaar te leren en de onderlinge relaties te verstevigen.

Tenslotte bezoekt zij een Nederlands-Chinees architectenbureau gevestigd in een voormalige staatsdrukkerij. Na een rondleiding gaat zij in gesprek met Chinese architecten over duurzame stadsontwikkeling en waterhuishouding in de steden in relatie tot klimaatverandering.